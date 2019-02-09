Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan, Sinem Tetik Gaziantep
Basketbol: Can Uğur Öğüt
3, Vasiliauskas 3, Jekiri 17, Orhan Haciyeva 9, Tomas 5, Greene 4, Mehmet Göktaş 9, Batuhan Dikmen
, Berisha 4, Yunus Çankaya
5, Kadir Bayram 4, McKissic 20
Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol: Burak Eşlik 4, Şafak Edge 7, Tevfik Akdamar
2, Etou 9, Edogi 16, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç
2, Hüseyin Çevirgen, Alp Karahan 11, Bora
Hun Paçun 5
1. Periyot: 21-10
Devre: 45-23
3. Periyot: 63-38
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yendi.
Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. Jekiri, Orhan Haciyeva ve McKissic ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte farkı artıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-23 üstün gitti.
Üçüncü periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen, Jekiri ve McKissic ile skor üreten ev sahibi ekip, final çeyreğine 63-38 önde girdi.
Son periyot karşılıklı sayılara sahne olurken, farklı üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, müsabakadan 83-58 galip ayrıldı.