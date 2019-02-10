Salon: TOFAŞ
Hakemler: Sinan İşgüder
, Alper Özgök
, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 31, Weems 11, Kadji 2, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 6, Emre Tanışan, Yiğit Arslan 3, Elegar 17, Mert Konuk 3, Muhaymin Mustafa 3 Afyon
Belediyespor: Zelionis 8, Hagins 8, Altan Erol 15, Calloway 7, Carter 15, Safdar Çağan Aydın
, Oğulcan Baykan
2, Serkan
Menteşe 9, İsmail Kerem Gülmez, Talat Altunbey, Dorukhan Engindeniz 10, Cevher Özer
1. Periyot: 26-23
Devre: 48-37
3. Periyot: 71-57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 95-74 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Altan Erol'un asist ve sayılarıyla etkili olan Afyon Belediyespor, 6. dakikayı 16-12 önde geçti. Mejia ve Garrett'in devreye girmesiyle üst üste sayılar bulan TOFAŞ, 8. dakikada skoru lehine çevirdi: 20-18. Berkan Durmaz'ın da skora katkısıyla iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, çeyreği 26-23 üstün kapattı.
İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan TOFAŞ, 12. dakikada farkı 7'ye (30-23) yükseltti. Mavi-yeşilliler, ilerleyen bölümde özellikle Mejia'nın basketleriyle 10-0'lık seri yakaladı ve skoru 40-26'ya getirdi. Baskılı oyunu sürdüren Bursa
temsilcisi, soyunma odasına 48-37 önde girdi.
Üçüncü periyotta TOFAŞ, set hücumlarında Elegar, Weems ve Garrett üçlüsünü iyi kullanarak, 23. dakikayı 14 sayılık farkla (54-40) geçti. Genç
oyuncusu Berkan Durmaz'ı da zaman zaman devreye sokan ev sahibi ekip, boyalı alandan Elegar ile katkı almaya devam edince final periyoduna 71-57'lik skorla gitti.
Son periyotta farkı daha da açan TOFAŞ, karşılaşmadan 95-74 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Mejia 31 sayı üreterek, maçın en skorer ismi oldu. Afyon Belediyespor'da Carter ve Altan Erol, 15'er sayıyla oynadı.