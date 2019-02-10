Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13 dakika önce

Salon: TOFAŞHakemler: Sinan İşgüder, Alper Özgök, Ayşe Nur YazıcıoğluTOFAŞ: Garrett 15, Mejia 31, Weems 11, Kadji 2, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 6, Emre Tanışan, Yiğit Arslan 3, Elegar 17, Mert Konuk 3, Muhaymin Mustafa 3Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Hagins 8, Altan Erol 15, Calloway 7,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sinan İşgüder, Alper Özgök, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 31, Weems 11, Kadji 2, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 6, Emre Tanışan, Yiğit Arslan 3, Elegar 17, Mert Konuk 3, Muhaymin Mustafa 3

Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Hagins 8, Altan Erol 15, Calloway 7, Carter 15, Safdar Çağan Aydın, Oğulcan Baykan 2, Serkan Menteşe 9, İsmail Kerem Gülmez, Talat Altunbey, Dorukhan Engindeniz 10, Cevher Özer

1. Periyot: 26-23

Devre: 48-37

3. Periyot: 71-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 95-74 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Altan Erol'un asist ve sayılarıyla etkili olan Afyon Belediyespor, 6. dakikayı 16-12 önde geçti. Mejia ve Garrett'in devreye girmesiyle üst üste sayılar bulan TOFAŞ, 8. dakikada skoru lehine çevirdi: 20-18. Berkan Durmaz'ın da skora katkısıyla iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, çeyreği 26-23 üstün kapattı.

İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan TOFAŞ, 12. dakikada farkı 7'ye (30-23) yükseltti. Mavi-yeşilliler, ilerleyen bölümde özellikle Mejia'nın basketleriyle 10-0'lık seri yakaladı ve skoru 40-26'ya getirdi. Baskılı oyunu sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 48-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta TOFAŞ, set hücumlarında Elegar, Weems ve Garrett üçlüsünü iyi kullanarak, 23. dakikayı 14 sayılık farkla (54-40) geçti. Genç oyuncusu Berkan Durmaz'ı da zaman zaman devreye sokan ev sahibi ekip, boyalı alandan Elegar ile katkı almaya devam edince final periyoduna 71-57'lik skorla gitti.

Son periyotta farkı daha da açan TOFAŞ, karşılaşmadan 95-74 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Mejia 31 sayı üreterek, maçın en skorer ismi oldu. Afyon Belediyespor'da Carter ve Altan Erol, 15'er sayıyla oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Alper Özgök, Sinan İşgüder, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin Seçmenlere Dağıtacağı Ürünleri Bizzat Tanıttı Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:03:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]