Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

6 dakika önce

Salon: Banvit Kara Ali AcarHakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan KöyiçiBanvit: Perez 20, İsmail Cem Ulusoy 3, Tolga Geçim 8, Morgan 8, Rıdvan Öncel 4, Metehan Akyel 4, Neal 24, Şehmus Hazer, Shelton 19, Ragıp Berke AtarTOFAŞ: Garrett 12, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş 4, Yiğit Arslan 5,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Banvit: Perez 20, İsmail Cem Ulusoy 3, Tolga Geçim 8, Morgan 8, Rıdvan Öncel 4, Metehan Akyel 4, Neal 24, Şehmus Hazer, Shelton 19, Ragıp Berke Atar

TOFAŞ: Garrett 12, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş 4, Yiğit Arslan 5, Mejia 12, Elegar 14, Weems 21, Kadji 12, Muhsin Yaşar 4

1. Periyot: 28-22

Devre: 46-49

3. Periyot: 73-74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında, Banvit sahasında TOFAŞ'ı 90-89 mağlup etti.

Maça iki takım da etkili başladı. Ev sahibi takım Neal, Perez, Tolga Geçim ve Shelton ile bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-8 önde geçti. Perez ve Neal'in dış atışlarıyla 8. dakikada farkı 5 sayıya çıkartan (23-18) Banvit, hücumda zorlanan Bursa temsilcisi karşısında ilk çeyreği 28-22 önde kapattı.

İkinci periyodun başında tam saha baskıya geçen Banvit, Rıdvan Öncel ve Perez'le bulduğu sayılarla 13. dakikayı 35-26 önde bitirdi. Ev sahibi ekibin top kayıplarını Weems ve Elegar ile cezalandıran TOFAŞ, 16. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 37-33. İlk yarıda son 3 dakikaya girilirken Weems ile sayılar bulan konuk ekip önce eşitliği sağladı, daha sonra 41-39 öne geçti. Banvit'e fazla sayı imkanı vermeyen TOFAŞ, devreye 49-46 üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına hücum ve savunmada etkili başlayan TOFAŞ, Kadji, Garrett, Elegar ve Mejia'nın sayılarıyla 23. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 51-61. Karşılaşmanın 26. dakikasında Neal'in basketleriyle farkı 1 sayıya (63-64) indiren turuncu-yeşilli Banvit, bu çeyreği de tek sayı geride tamamladı: 73-74.

Son çeyreğe Metehan Akyel ve Shelton'un basketleriyle başlayan Banvit 33. dakikada eşitliği sağladı: 79-79. Bandırma temsilcisi ardından Perez'in basketiyle 82-79 öne geçti. Banvit etkili oyununu sürdürüp Neal'in son saniye sayısıyla mücadeleyi 90-89 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:25 Kaynak: AA

Spor
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