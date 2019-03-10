Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali KöseoğluDarüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 7, Douglas 15, Peiners 9, Evans 14, Eric 22, Berk Demir 2, Kartal Özmızrak 6, Muhammed Mustafa Baygül 12, Oğuz Savaş, Brown 6Pınar Karşıyaka: Berk İbrahim Uğurlu 3,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 7, Douglas 15, Peiners 9, Evans 14, Eric 22, Berk Demir 2, Kartal Özmızrak 6, Muhammed Mustafa Baygül 12, Oğuz Savaş, Brown 6

Pınar Karşıyaka: Berk İbrahim Uğurlu 3, Birkan Batuk 13, İlkan Karaman 12, Marei 10, Henry 11, Akif Egemen Güven 8, Berke Aygündüz, Tayfun Erülkü, Walker 8, Evans 13

1. Periyot: 25-19

Devre: 51-39

3. Periyot: 67-57

Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.02 Marei, 38.51 Evans (Pınar Karşıyaka) 37.33 Evans (Darüşşafaka Tekfen)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 93-78 yendi.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sonuçla 8. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Henry ile dış atışlardan sayılar üreten Pınar Karşıyaka'ya Evans ve Eric'in pota altından bulduğu basketlerle karşılık veren Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda ritmini arttıran Darüşşafaka Tekfen, Eric'in smaçıyla 19. dakikada farkı çift hanelere (46-35) çıkardı. Yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

İkinci yarıya Evans'ın sayılarıyla iyi başlayan ve farkı 23. dakikada 17 sayıya (58-41) taşıyan Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 67-57 önde girdi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren Pınar Karşıyaka, pota altından ürettiği sayılarla 33. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 69-63. Douglas ve Muhammed Mustafa Baygül'ün basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 93-78 mağlup ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:15 Kaynak: AA

Muhammed Mustafa, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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