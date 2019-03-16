Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan KöyiçiAnadolu Efes: Motum 21, Doğuş Balbay 7, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 11, Ömer Can İlyasoğlu 2, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen 7, Beaubois 15Arel Üniversitesi Büyükçekmece:...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: Motum 21, Doğuş Balbay 7, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 11, Ömer Can İlyasoğlu 2, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen 7, Beaubois 15

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Eldridge 19, Hayes 13, Tiby 13, Gibson 10, Arda Erdoğan 2, Cengizhan İvedi, Berkay Candan 1, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 8, Tankeu 2, Uğur Hortum

1. Periyot: 25-20

Devre: 49-38

3. Periyot: 74-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 98-81 mağlup etti.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 25-20 önde tamamlayan Anadolu Efes, devreye 49-38 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği de 74-61 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 98-81 üstünlükle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Doğuş Balbay, Sinan İşgüder, Yener Yılmaz, Büyükçekmece, Spor
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