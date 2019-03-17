Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Cebeci Spor KompleksiHakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Polat Parlakİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 32, Heslip 14, Ellis 14, Babic 5, Semih Erden 14, Mehmet Yağmur 3, Mert Gizir, Ramazan Tekin 3, Caner Topaloğlu 2Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu, Douglas 10, Peiners...

Salon: Cebeci Spor Kompleksi



Hakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Polat Parlak



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 32, Heslip 14, Ellis 14, Babic 5, Semih Erden 14, Mehmet Yağmur 3, Mert Gizir, Ramazan Tekin 3, Caner Topaloğlu 2



Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu, Douglas 10, Peiners 10, Evans 21, Eric 16, Mert Akay, Diebler 18, Kartal Özmızrak, Muhammed Mustafa Baygül, Oğuz Savaş 4, Demir Demir 2



1. Periyot: 20-16



Devre: 47-32



3. Periyot: 64-54



Beş faulle oyundan çıkan: 36.53 Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 87-81 yendi.



Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlı ekip ise 12. yenilgisini yaşadı.



Karşılaşmaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Eric ile pota altından sayılar üreten Darüşşafaka Tekfen karşısında Ellis ve Holloway'la boyalı alandan basketler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Darüşşafaka Tekfen karşısında Holloway, Ellis ve Heslip'in üç sayılık basketleriyle farkı açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 47-32 üstün gitti.



İkinci yarıya da etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 22. dakikada farkı 17 sayıya (51-34) taşıdı. Darüşşafaka Tekfen, Evans'ın pota altından Diebler'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı azaltsa da turuncu-lacivertli ekip, final periyoduna 64-54 üstün girdi.



Son çeyreğe hücumda ve savunmada iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın etkili oyunuyla 35. dakikada farkı 1 sayıya (68-67) indirdi. Çabuk toparlanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway ve Babic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla sahadan 87-81 galip ayrıldı.

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