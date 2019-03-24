Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

30 dakika önce

Salon: ŞahinbeyHakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem TetikGaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Vasiliauskas 12, Jelovac 7, Jekiri 18, Tomas 15, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 1Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 10, Yiğitcan Saybir 5, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 11,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Vasiliauskas 12, Jelovac 7, Jekiri 18, Tomas 15, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 1

Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 10, Yiğitcan Saybir 5, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 11, Moerman 14, Ahmet Buğrahan Tuncer, Dunston 6, Simon 9

1. Periyot: 15-15

Devre: 25-39

3. Periyot: 43-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 66-65 yendi.

Mücadeleye hücumda etkili bir başlangıç yapan konuk ekip, periyodun 5. dakikasını 7-4 önde tamamladı. Jekiri ile pota altında sayı üreten Gaziantep Basketbol, periyodun bitiminde beraberliği sağladı: 15-15.

İkinci çeyreğin ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerle (22-20) geçti. Periyodun kalan kısmında etkinliğini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 14 sayı farkla (25-39) önde girdi.

İkinci yarı çekişmeli başlasa da farkı koruyan konuk takım, 3. periyodu da 57-43 önde geçti.

Son periyotta savunmada ve hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, 36. dakika içinde farkı bir sayıya kadar (60-61) indirmeyi başardı. Son saniyeye kadar çekişmenin devam ettiği maçın son dakikasına Anadolu Efes, 66-65 önde girdi. Bitime 3 saniye kala Jekiri ile 2 faul atışından yararlanamayan Gaziantep Basketbol, süre biterken Tomas'ın kullandığı atıştan yararlanamadı ve Anadolu Efes karşılaşmada 66-65 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:17 Kaynak: AA

Murat Göktaş, Mehmet Serdar, basketbol, Spor
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