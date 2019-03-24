Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem TetikGaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Vasiliauskas 12, Jelovac 7, Jekiri 18, Tomas 15, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 1Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 10, Yiğitcan Saybir 5, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 11,...

Salon: Şahinbey



Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik



Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Vasiliauskas 12, Jelovac 7, Jekiri 18, Tomas 15, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 1



Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 10, Yiğitcan Saybir 5, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 11, Moerman 14, Ahmet Buğrahan Tuncer, Dunston 6, Simon 9



1. Periyot: 15-15



Devre: 25-39



3. Periyot: 43-57



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 66-65 yendi.



Mücadeleye hücumda etkili bir başlangıç yapan konuk ekip, periyodun 5. dakikasını 7-4 önde tamamladı. Jekiri ile pota altında sayı üreten Gaziantep Basketbol, periyodun bitiminde beraberliği sağladı: 15-15.



İkinci çeyreğin ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerle (22-20) geçti. Periyodun kalan kısmında etkinliğini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 14 sayı farkla (25-39) önde girdi.



İkinci yarı çekişmeli başlasa da farkı koruyan konuk takım, 3. periyodu da 57-43 önde geçti.



Son periyotta savunmada ve hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, 36. dakika içinde farkı bir sayıya kadar (60-61) indirmeyi başardı. Son saniyeye kadar çekişmenin devam ettiği maçın son dakikasına Anadolu Efes, 66-65 önde girdi. Bitime 3 saniye kala Jekiri ile 2 faul atışından yararlanamayan Gaziantep Basketbol, süre biterken Tomas'ın kullandığı atıştan yararlanamadı ve Anadolu Efes karşılaşmada 66-65 galip ayrıldı.

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