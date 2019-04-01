Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Alper ÖzgökPınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 11, Henry 8, Birkan Batuk 11, Erdi Gülaslan 3, Marei 19, Egemen Güven 4, İlkan Karaman 4, Tayfun Erülkü, Walker 21Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, Green 14, Kalinic 18, Melli 9,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 11, Henry 8, Birkan Batuk 11, Erdi Gülaslan 3, Marei 19, Egemen Güven 4, İlkan Karaman 4, Tayfun Erülkü, Walker 21

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, Green 14, Kalinic 18, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 6, Sinan Güler 9, Datome 5, Guduric 20

1. Periyot: 15-17

Devre: 39-46

3. Periyot: 56-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 88-81 mağlup etti.

İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen birinci periyotta Fenerbahçe Beko Ahmet ve Green'in basketleriyle son 2 dakikaya 13-11 önde girdi. Son bölümde farkı 5 sayıya (17-12) çıkaran Fenerbahçe Beko, Walker'ın son saniyedeki 3 sayılık basketine rağmen periyodu 17-15 üstün tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Datome ve Sinan'ın 3 sayılık basketleriyle 14. dakikada farkı 11 sayıya kadar yükseltti: 32-21. Ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle 16. dakikada farkı 2 sayıya (30-32) indirdiği periyotta farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 33-34. Ancak rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in son saniyede uzak mesafeden bulduğu 3 sayılık basketle devreyi 46-39 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Green'le etkili olan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada Guduric'in 3 sayılık basketiyle farkı 11 sayıya yükseltti: 55-44. Kalan bölümde farkı 15 sayıya (63-48) kadar çıkaran sarı-lacivertli ekip, rakibinin 8-0'lık serisine rağmen periyodu 63-56 üstün tamamladı.

Son periyotta Erdi, Birkan ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 33. dakikada farkı 3 sayıya (65-68) indiren Pınar Karşıyaka önünde farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son 4 dakikaya 14 sayı farkla 79-65 üstün girdi. Fenerbahçe Beko müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:59 Kaynak: AA

Karşıyaka, Beko, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı! Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O iller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 22:27:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]