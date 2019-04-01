Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can MavisuGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, ArapovicDarüşşafaka Tekfen: Doğuş...

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can Mavisu



Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic



Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 14, Douglas 12, Diebler 10, Evans 6, Eric 16, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak 12, Oğuz Savaş 4, Kidd 6



1. Periyot: 15-15



Devre: 31-33



3. Periyot: 38-54



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 yendi.



Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 9. yenilgisini yaşadı. Yeşil-siyahlılar ise 10. galibiyetini elde etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücumlardan boş dönen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Eric'in sayılarıyla 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakaladı ve 6. dakika eşitliği (9-9) buldu. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.



İkinci çeyrekte Harrison'la arka arkaya üç sayılık basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Çabuk toparlanan Darüşşafaka Tekfen, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada yeniden üstünlüğü (24-26) ele aldı. Yeşil-siyahlı ekip, Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 33-31 önde gitti.



İkinci yarıda pota altında rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka Tekfen, Eric'in kaydettiği sayılarla 25. dakikayı 39-33 önde tamamladı. Kartal Özmızrak'ın boyalı alandan ürettiği sayıyla 29. dakikada farkı çift hanelere (37-48) taşıyan yeşil-siyahlı ekip, farkı açmaya devam etti ve final periyoduna 54-38 üstün girdi.



Son çeyreğe Douglas'ın sayılarıyla başlayan ve 31.dakikada farkı 21 sayıya (38-59) taşıyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 80-64 galip ayrıldı.



Mustafa Cengiz karşılaşmayı takip etti



Müsabakayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de salonda takip etti.



Kulüp başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününde izledi.



Mustafa Cengiz'e destek



Galatasaraylı taraftarlar, kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur. O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil." şeklinde tezahürat yaptı.



Paul Dawkins unutulmadı



Galatasaray Doğa Sigorta oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sarı-kırmızılı basketbol takımının efsane isimlerinden Paul Dawkins'i unutmadı.



Sarı-kırmızılı oyuncular, müsabaka öncesi ısınmaya üzerinde "Rest in peace (Huzur içinde uyu) Paul Dawkins" yazısının yer aldığı pankartla çıktı.



Karşılaşma öncesi Paul Dawkins anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Öte yandan, karşılaşma öncesi Paul Dawkins'in sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemden görüntüler salonda bulunan dev ekranda gösterildi.

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