Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: SakaryaHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım ÇetinAdatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Kerem Bulat 10, Mehmet Meriç 12, Hüseyin Çevirgen 17, Tevfik Akdamar 12, Melih Kurtuluş 6, Yusuf İr, Emre Akyüz, Abdullah HacimAfyon Belediyespor: Zelionis 13, Hagins 11, Altan Erol...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Sakarya

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Kerem Bulat 10, Mehmet Meriç 12, Hüseyin Çevirgen 17, Tevfik Akdamar 12, Melih Kurtuluş 6, Yusuf İr, Emre Akyüz, Abdullah Hacim

Afyon Belediyespor: Zelionis 13, Hagins 11, Altan Erol 12, Calloway 8, Culpepper, Cevher Özer 7, Oğulcan Baykan 2, İsmail Kerem Gülmez, Carter 12, Dorukhan Engindeniz 17, Serkan Menteşe 5, Talat Altunbey 6

1. Periyot: 16-28

Devre: 25-58

3. Periyot: 42-88

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Afyon Belediyespor, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 93-57 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikası 15-9 konuk takımın üstünlüğüyle geçildi. Hüseyin Çevirgen ve Mehmet Meriç'in atışlarına Hagins, Calloway ve Zelionis'le cevap veren Afyon Belediyespor, ilk periyodu 28-16 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan misafir takım, bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 22'ye çıkardı: 18-40. Sakarya ekibinin sayılar bulmasına rağmen farkı daha arttıran Afyon Belediyespor, soyunma odasına 58-25 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte baskın bir oyun sergileyen Afyon Belediyespor, periyodu 88-42 önde kapattı.

Son çeyrekte konuk takımın peş peşe bulduğu sayılara karşı çıktığı hücumlardan boş dönen ev sahibi takım, sahadan 93-57 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla konuk takım ligde 5. kez parkeden galip ayrılırken, ev sahibi takım ise 17. mağlubiyetini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:42 Kaynak: AA

Zafer Yılmaz, Meriç, basketbol, Sakarya, Spor
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