Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Polat ParlakTürk Telekom: Landesberg 20, Stimac 13, Polat Kaya, Campbell 10, Yunus Emre Sonsırma 2, Gabriel 5, Kaya Peker 10, Ender Arslan 5, Nusret Yıldırım, Redding 8Pınar Karşıyaka: Walker 4, Marei 18, Erdi Gülaslan, Birkan Batuk 7,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Polat Parlak

Türk Telekom: Landesberg 20, Stimac 13, Polat Kaya, Campbell 10, Yunus Emre Sonsırma 2, Gabriel 5, Kaya Peker 10, Ender Arslan 5, Nusret Yıldırım, Redding 8

Pınar Karşıyaka: Walker 4, Marei 18, Erdi Gülaslan, Birkan Batuk 7, Berk İbrahim Uğurlu 6, Evans 6, İlkan Karaman 1, Henry 9, Tayfun Erülkü 5, Akif Egemen Güven, Berke Aygündüz

1. Periyot: 18-15

Devre: 36-33

3. Periyot: 53-46

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 73-56 yendi.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Türk Telekom'un boş hücumları karşısında Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla basketler buldu. Pınar Karşıyaka'nın son 3 dakikasına 13-8 önde girdiği periyotta Landesberg ve Ender Arslan ile hücumda etkili olan ve eşitliği sağlayan Türk Telekom, Campbell'ın 3 sayılık basketiyle periyodu 18-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi hücum ederek başlayan başkent ekibi, 11. dakika geride kalırken farkı 9'a çıkardı: 24-15. Türk Telekom, Henry'nin boyalı alanın dışından bulduğu basketin dışında rakibine periyodun ilk 5 dakikasında sayı şansı tanımadı. Ankara ekibinin savunmada yaşadığı problemleri değerlendiren Pınar Karşıyaka, 3 dakika içinde skoru 28-28'de eşitledi. Periyodun son 2 dakikasında iki takım da karşılıklı 3 sayılık basketler buldu ve devre arasına ev sahibi ekibin 36-33 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Türk Telekom, Landesberg'in 3 sayılık basketinin ardından 47-38 öne geçti ve 25. dakika geride kalırken Pınar Karşıyaka'ya mola aldırdı. Kaya Peker'in 3 sayılık üst üste iki basketiyle 27. dakika geçilirken farkı 15'e çıkaran Türk Telekom'a Pınar Karşıyaka da dış atışlarla karşılık verdi. Periyot, 53-46 Türk Telekom'un üstünlüğüyle bitti.

Dördüncü periyodun ilk 2 dakikası geride kalırken iki takım da skoru değiştiremedi. Sonrasında İzmir ekibinin boş hücumları sonucunda hızlı ataklarla basketler bulan ev sahibi ekip, 35. dakika geçilirken skoru 64-48'e getirdi ve farkı 16'ya çıkardı. Potasını iyi savunarak rakibini dış atışlara zorlayan, Landesberg, Stimac ve Yunus Emre Sonsırma ile hızlı hücumlarla basketler bulan Türk Telekom, karşılaşmadan 73-56 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: AA

Mehmet Keseratar, Ender Arslan, Kaya Peker, Spor
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