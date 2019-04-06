Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

59 dakika önce

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Özge ŞentürkArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 13, Hayes 20, Tiby 20, Tankeu, Gibson 3, Arda Erdoğan, Berkay Candan 10, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Yiğit Can Vardal, Kerem Özkan 6, Uğur HortumTOFAŞ:...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 13, Hayes 20, Tiby 20, Tankeu, Gibson 3, Arda Erdoğan, Berkay Candan 10, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Yiğit Can Vardal, Kerem Özkan 6, Uğur Hortum

TOFAŞ: Barış Ermiş 4, Berkan Durmaz 10, Weems 15, Mejia 25, Elegar 10, Emre Tanışan 2, Mert Konuk, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 9, Yiğit Arslan 5, Trice 20

1. Periyot: 20-27

Devre: 37-54

3. Periyot: 54-77

Beş faulle çıkan: 35.17 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 102-72 yendi.

Bu sonuçla TOFAŞ, ligde 16. galibiyetini alırken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 16. kez mağlup oldu.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, maçın ilk çeyreğinde oyuna ortak olmaya çalıştıysa da TOFAŞ, 1. periyodu 27-20 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı da 54-37 önde tamamladı.

İlk periyot dışında fazla varlık gösteremeyen rakibi karşısında iyi oyununu ikinci yarıya taşıyan TOFAŞ, 3. periyot sonunda farkı 23 sayıya (77-54) çıkardı. TOFAŞ, karşılaşmayı da 102-72 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:57 Kaynak: AA

Alper Altuğ Köselerli, Serkan Emlek, Büyükçekmece, basketbol, Spor
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