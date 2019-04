Salon: Banvit Kara Ali AcarHakemler: Emin Moğulkoç , Ahmet Tatlıcı, Sinem TetikBanvit: Perez 13, İsmail Cem Ulusoy 5, Tolga Geçim 21, Morgan 15, Rıdvan Öncel 8, Metehan Akyel 4, Şehmus Hazer 2, Shelton 5, Ragıp Berke Atar 2 Galatasaray Doğa Sigorta : Webster 3, Harrison 17, Arapovic, Hasan Emir Gökalp, Hayes 21, Can Korkmaz 11, Ege Arar 2, Caner Erdeniz , Erol Can Çinko 2, Ayberk Olmaz 11, Auguste 8, Göksenin Köksal 51. Periyot: 27-21Devre: 44-333. Periyot: 56-60Beş faulle çıkan: 36.54 Caner Erdeniz, 39.53 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Banvit'i 80-75 mağlup etti.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikası 8-7 Galatasaray Doğa Sigorta'nın üstünlüğüyle geçildi. Tolga Geçim, Morgan, Rıdvan Öncel ve Perez ile basketler bulan Banvit, 6. dakikada durumu 15-15'e getirdi. Ev sahibi ekip, 8. dakikayı 22-18 önde geçerken, ilk periyodu da 27-21 üstün tamamladı.İkinci periyoda 5 Türk oyuncusu ile başlayan Banvit, Tolga Geçim ve Metehan Akyel ile boyalı alandan skor üretti, 12. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Morgan, Rıdvan Öncel ve Tolga Geçim ile basketler bulan Banvit, 18. dakikada skoru 41-26'ya getirdi. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-33 önde gitti.İkinci yarıda Hayes, Ayberk Olmaz ve Can Korkmaz'ın basketleriyle 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray Doğa Sigorta, 22. dakikada farkı 4'e indirdi: 45-41. Hızlı hücumlarda Harrison ve Ayberk Olmaz ile basketler bulan ve skorda öne geçen konuk ekip, üçüncü periyodu 60-56 önde bitirdi.Galatasaray Doğa Sigorta, son çeyreğe Hayes'in sayılarıyla başladı, Banvit ise Morgan ve Tolga Geçim ile skor üretti. Son 5 dakikaya girilirken Banvit, Tolga Geçim'in üçlüğüyle 67-67 eşitliği sağlasa da son bölümde Auguste ve Hayes'in dış atışlarıyla skorda yeniden öne geçen Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmadan 80-75 galip ayrıldı.