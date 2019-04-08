Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Serhat BükerDarüşşafaka Tekfen: Douglas 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler, Evans 20, Eric 7, Berk Demir 4, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 5, Kidd 12, Oğuz Savaş, Mert AkayBeşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Gibson...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler, Evans 20, Eric 7, Berk Demir 4, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 5, Kidd 12, Oğuz Savaş, Mert Akay

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Gibson 21, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 22, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı 4, Can Maxim Mutaf, Enes Berkay Taşkıran 9, Buva 9, Pressey

1. Periyot: 13-26

Devre: 35-45

3. Periyot: 55-60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen'i 74-73 yendi.

Bu sonuçla, siyah-beyazlı takım 12. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 13. kez mağlup oldu.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı da kazanan (81-72) Beşiktaş Sompo Japan, normal sezon sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleye oyunun iki yönünde de etkili başladı. Alexander'ın sayılarıyla 12-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı ekip, 5. dakikayı 15-2 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, rakibinin sert savunması karşısında çeyreğin büyük bölümünde skor üretmekte sorun yaşadı. Alexander'ın üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı 17 sayıya (9-26) çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, birinci periyodu da 26-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirse (21-28) de dış atışlardan Gibson'la skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikaya 38-24 üstün girdi. Üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, devreyi 45-35 önde kapattı.

İkinci yarıya Eric ve Evans'ın basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücum organizasyonlarında temposunu kaybeden Beşiktaş Sompo Japan karşısında 24. dakika biterken farkı 1 sayıya düşürdü: 47-48. Evans'la üst üste üç sayılık basketler bulmaya devam eden ev sahibi takım, 27. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 53-51. Çeyreğin son bölümünde Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna 60-55 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine kısa oyuncularının sayılarıyla giren Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikada eşitliği yakaladı: 65-65. Çekişmeli geçen periyotta Kidd ve Kartal Özmızrak'ın basketlerine Alexander ve Gibson'la karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 37. dakikada 71-70 öne geçti. Temponun yüksek olduğu karşılaşmada iki takım da son anlarda sayı bulmakta zorlansa da ev sahibi takım, son 1 dakikaya 73-71 üstün girdi. Siyah-beyazlı takımın son hücumunda Kenan Sipahi'nin asistini dış atış isabetiyle sonuçlandıran Alexander, takımını 6 saniye kala öne geçirdi: 73-74. Darüşşafaka Tekfen, kalan sürede Douglas ile hücumdan yararlanamadı ve maçı Beşiktaş Sompo Japan, 74-73 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:02 Kaynak: AA

Kartal Özmızrak, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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