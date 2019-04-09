Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Ahmet TatlıcıFenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Guduric 5, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 21, Sloukas 10, Datome 7, Kalinic 21Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 2, Vasiliauskas 13, Tomas 5, Orhan...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Guduric 5, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 21, Sloukas 10, Datome 7, Kalinic 21

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 2, Vasiliauskas 13, Tomas 5, Orhan Haciyeva, Jekiri 12, Kadir Bayram 3, Murat Göktaş 2, Yunus Çankaya, McKissic 14, Jelovac 16

1. Periyot: 21-13

Devre: 41-37

3. Periyot: 59-52

Beş faulle oyundan çıkan: 35.26 Tomas (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 84-67 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 20. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise 9. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, 7. dakikada farkı 3 sayıya (10-7) indirse de sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe dış atışlardan ürettiği sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan ve skorda öne geçen Gaziantep Basketbol, hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Jelovac ve McKissic'in potaya giderek bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 25-30. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Ali Muhammed'le arka arkaya dış atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

İkinci yarıya Ali Muhammed'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı 9 sayıya (46-37) taşıdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 59-52 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Jekiri ile pota altından sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 32. dakikada eşitliği yakaladı: 59-59. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Datome'nin basketleriyle 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Sloukas ve Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı daha da artıran Fenerbahçe Beko, sahadan 84-67 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
Ali Muhammed, basketbol, Beko, Spor
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