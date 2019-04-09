Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli
, Kerem Baki
, Ozan Çakar Afyon
Belediyespor: Hagins 12, Altan Erol 12, Calloway 7, Culpepper 22, Cevher Özer 9, Zelionis 7, Oğulcan Baykan
, Serkan
Menteşe 5, Carter 5, Dorukhan Engindeniz 10 Pınar Karşıyaka
: Berk İbrahim Uğurlu
13, Erdi Gülaslan 6, Birkan Batuk
21, Henry 19, Marei 17, Walker 2, Akif Egemen Güven 4, İlkan Karaman
4, Tayfun Erülkü
1. Periyot: 21-30
Devre: 45-50
3. Periyot: 65-57
Beş faulle çıkan: 36.08 Altan Erol (Afyon Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Afyon Belediyespor, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 89-86 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta, Berk İbrahim Uğurlu ve Henry ile etkili olan Pınar Karşıyaka, 4. dakikayı 14-6 üstün geçti. İlerleyen bölümde Afyon Belediyespor, Altan Erol, Culpepper ve Calloway ile farkı azaltmaya çalışsa da konuk ekip, ilk periyodu 30-21 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Afyon Belediyespor'da Zelionis, Dorukhan Engindeniz ve Carter'ın 3 sayılık basketlerine konuk ekip, Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan ile karşılık verdi. Ev sahibi ekip, Dorukhan Engindeniz ve Cevher Özer ile pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-45 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, Altan Erol, Cevher Özer ve Culpepper'ın basketleriyle 22. dakikada skorda öne geçti: 51-50. Konuk ekibin skor üretmekte zorlandığı çeyrekte Afyon Belediyespor, özellikle Culpepper'ın 3 sayılık basketleriyle final periyoduna 65-57 önde girdi.
Son çeyreğin ilk bölümünde Calloway ve Culpepper ile etkili olan Afyon Belediyespor, 34. dakikayı 74-66 önde geçti. Maçın son bölümünde Pınar Karşıyaka, Marei, Henry ve Birkan Batuk ile farkı azaltmaya çalışsa da mor-beyazlı ekip, sahadan 89-86 galip ayrıldı.
Afyon Belediyespor'da 22 sayı üreten Culpepper, maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da ise Birkan Batuk 21, Henry 19 sayıyla oynadı.