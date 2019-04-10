Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Sakarya Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Duhan KöyiçiAdatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Kerem Bulat 3, Mehmet Meriç 27, Hüseyin Çevirgen 10, Tevfik Akdamar 22, Melih Kurtuluş, Emre Akyüz, Yusuf İrAnadolu Efes: Yiğitcan Saybir 23, Sertaç Şanlı 20, Onuralp Bitim...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Sakarya


Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Kerem Bulat 3, Mehmet Meriç 27, Hüseyin Çevirgen 10, Tevfik Akdamar 22, Melih Kurtuluş, Emre Akyüz, Yusuf İr

Anadolu Efes: Yiğitcan Saybir 23, Sertaç Şanlı 20, Onuralp Bitim 32, Ömer Can İlyasoğlu 9, Buğrahan Tuncer 5, Mustafa Kurtuldum 10

1. Periyot: 10-24

Devre: 31-55

3. Periyot: 41-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 99-62 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 21. kez parkeden galip ayrıldı. Ev sahibi takım ise 18. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, Sertaç Şanlı'nın pota altından sayılarıyla 5. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 4-16. Çok fazla top kaybı yapan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 28'e çıkardı: 13-41. Tevfik Akdamar ve Mehmet Meriç'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında Anadolu Efes, soyunma odasına 55-31 üstün gitti.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 72-41 önde kapattığı karşılaşmadan 99-62 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:00 Kaynak: AA
Tevfik Akdamar, Meriç, Sakarya, basketbol, Spor
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