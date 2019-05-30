Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Haber

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı açıklandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı açıklandı.
Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:
Yarın:
19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
1 Haziran Cumartesi:
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
2 Haziran Pazar:
16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
3 Haziran Pazartesi:
21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
5 Haziran Çarşamba:
19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
6 Haziran Perşembe:
19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:08 Kaynak: AA
Sigorta, Galatasaray, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam Maçta eşiyle saldırıya uğrayan Yasemin Özilhan, yaşadıkları korku dolu anları anlattı Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya sürpriz teklif Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:13:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]