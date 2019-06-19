Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko
, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes
'i 85-69'luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Cuma günü oynanacak serinin son maçında 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli olacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. karşılaşmasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, bütün periyotlarda önde bitirdiği mücadeleyi 85-69'luk skorla kazandı. Fener bu sonuçla seriyi 3-3'e taşıdı. Maçın en skoreri Fenerbahçe'de 21 sayı ile oynayan Guduric olurken, Efes'de ise Larkin 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.
Öte yandan müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar için 2 kez anons çalındı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon
xx, Sinan İşgüder
xx
Fenerbahçe Beko: Melli xxx 14, Melih xx 10, Kalinic xx 10, Sloukas xx 11, Guduric xxx 21, Sinan Güler
x, Ali Muhammed
xx 11, Ahmet xx 8, Datome x
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Yiğitcan x 2, Doğuş
x, Metecan x, Onuralp x, Sertaç x, Moerman xx 7, Buğrahan xx 9, Micic xx 12, Ömercan x, Dunston xx 11, Simon xx 12
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 17-11 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 38-36 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 53-52 (Fenerbahçe lehine)
5 faul alan: Simon (Anadolu Efes) - İSTANBUL