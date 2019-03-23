Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Doğa Sigorta: 93 - Beşiktaş Sompo Japan: 87
47 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Baki xx, Semih Vural xx
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xxx 18, Harrison xxx 18, Caner Erdeniz x 4, Hayes xx 11, Auguste xxx 22, Ayberk Olmaz x, Ege Arar x 6, Erol Can Çinko x 6, Göksenin Köksal x, Can Korkmaz x, Hasan Emir Gökalp xx 8
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xx 9, Burak Can Yıldızlı xx 9, Gibson xxx 17, Erkan Veyseloğlu xxx 17, Buva xxx 18, Can Maxim Mutaf x 2, Dusan Cantekin x 2, Kenan Sipahi xx 5, Samet Geyik xx 6, Benzing x, Enes Taşkıran x 2
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. periyot: 20-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 47-37 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. periyot: 70-62 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:44 Kaynak: İHA
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