Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 71 - Galatasaray: 67
4 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 71-67'lik skorla mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 71-67'lik skorla mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx, Ali Şakacı xx
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva xx 5, Tonye Jekiri xxx 17, Marko Tomas xxx 22, McKissic xxx 10, Doğan Şenli x, Phllip Edward Greene xx 2, Vasiliauskas xx 5, Can Uğur Öğüt xxx 10, Murat Göktaş x, Kadir x
Başantrenör: Nenad Markovic
Galatasaray: Webster xx 9, Harrison xxx 16, Arapovic xx 4, Hayes xx 12, Can xx 2, Caner Erdeniz x, Erol Can xx 3, Auguste xx 10, Göksenin xx 5, Ayberk x, Hasan xx 6
Başatrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. periyot: 20-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 39-35 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. periyot: 52-55 (Galatasaray lehine) - GAZİANTEP
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
Galatasaray Tribünün Sevilen İsimlerinden Tuncay Süt Unutulmadı!
Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Clinton N'jie'yi Gözüne Kestirdi
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Prensip Anlaşmasına Vardı, Milli Oyuncu Yıllık 2 Milyon Euro Kazanacak