Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva, Tonye Jekiri xxx 16, Marko Tomas x 5, McKissic xxx 11, Phllip Edward Greene xx 4, Vasiliauskas xxx 17, Can Uğur Öğüt xx 6, Murat Göktaş x 3, Kadir, Arber Berisha

Başantrenör: Nenad Markovic

Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 15, Muhammed Baygül xx 6, Kidd x 2, Diebler xx 5, Eric, Kartal Özmızrak x 4, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş xxx 16, Jeremy Evans xxx 10, Zanis Peiners x 7,

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 14-13 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 27-30 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 46-47 (Darüşşafaka lehine) - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

basketbol, Darüşşafaka, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Millet İttifakı'ndan ve HDP'den Umduğunu Alamayan Celal Doğan, DSP'den Aday Olacak Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı

Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Katili, Cinayet Günü Ağlayarak Yardım İsteyen Baba Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 22:08:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]