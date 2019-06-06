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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele pazar günü başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele pazar günü başlayacak.
Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç pazar günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.
Final serisinin programı şu şekilde:
9 Haziran Pazar:
17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
11 Haziran Salı:
18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
13 Haziran Perşembe:
21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
15 Haziran Cumartesi:
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)
19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
21 Haziran Cuma: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Beko, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Spor
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