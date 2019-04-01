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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 81– Fenerbahçe Beko: 88

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-88 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 81– Fenerbahçe Beko: 88, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-88 mağlup etti.

İzmir Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, Walker'ın periyot sona ererken bulduğu üç sayıya rağmen ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. Konuk takım ikinci periyoda 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Ülker, Datome ve Sinan'ın sayılarıyla farkı 11 sayıya kadar yükseltti (21-32). Kendine gelen Pınar Karşıyaka, dışarıdan bulduğu sayılarla devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 1'e indirdi (36-37). Konuk takım, süre sona erdiği sırada Guduric ile çok uzak mesafeden bir üçlük buldu ve soyunma odasına (46-39) önde girdi. Üçüncü periyoda da iyi başlayan konuk takım, aradaki farkı koruyarak periyodu önde noktaladı (56-63). Final periyodunda da farkı koruyan Fenerbahçe Ülker, İzmir'den galibiyetle döndü.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Halil Baldemir xx, Alper Özgök xx Pınar Karşıyaka: Berk xx 11, Henry xx 8, Birkan xx 11, Erdi x 3, Marei xxx 19, Egemen xx 4, İlkan xx 4, Tayfun x, Walker xxx 21, Başantrenör: Dirk Bauermann Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed x, Green xx 14, Kalinic xxx 18, Ahmet xx 7, Melih xx 6, Sinan xx 9, Datome xx 5, Guduric xxx 20, Melli xx 9, Başantrenör: Zeljko Obradovic 1. periyot: 15-17 (Fenerbahçe Ülker lehine) Devre: 39-46 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. periyot: 56-63 (Fenerbahçe Ülker lehine)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:16 Kaynak: İHA

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