Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa...
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-72 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:46 Kaynak: AA
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