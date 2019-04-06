Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 73 - Pınar Karşıyaka: 56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 73 - Pınar Karşıyaka: 56

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 17 sayı farkla 73-56 mağlup ederek, Play-Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 73 - Pınar Karşıyaka: 56, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 17 sayı farkla 73-56 mağlup ederek, Play-Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Erşan Kartal xx, Polat Parlak xx

Türk Telekom: Landesberg xxxx 20, Redding xx 8, Gabriel x 5, Campbell xx 10, Stimac xx 13, Kaya Peker xx 10, Ender Aslan x 5, Yunus Emre Sonsırma x 2, Nusret Yıldırım x, Polat Kaya x

Başantrenör: Burak Gören

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu x 6, Birkan Batuk xx 7, Erdi Gülaslan x, Erving Walker x 4, Assem Marei xxx 18, Akif Egemen Güven x, İlkan Kahraman x 1, Tayfun Erülkü x 5, Micheal Henry xx 9, Chris Evans xx 6

Başantrenör: Dirk Bauermann

1. Periyot: 18-15 (Türk Telekom lehine)

Devre: 36-33 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 53-46 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:49 Kaynak: İHA

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Spor
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