Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı Final: Anadolu Efes: 82 - Galatasaray Doğa Sigorta: 77
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı Final: Anadolu Efes: 82 - Galatasaray Doğa Sigorta: 77

16 dakika önce

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı Final: Anadolu Efes: 82 - Galatasaray Doğa Sigorta: 77, System.String[]
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Anadolu Efes: Adrien Moerman xx 14, Krunoslav Simon xxx 13, Bryant Dunston xx 15, Vasilije Micic xxx 16, Buğrahan Tuncer x, Rodrigue Beaubois xx 18, Doğuş Balbay x, Sertaç Şanlı x 6, Metecan Birsen x, Yiğitcan Saybir x

Başantrenör: Ergin Ataman

Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison xxx 17, Nigel Hayes xx 5, Tai Webster xx 11, Zach Auguste x 12, Göksenin Köksal x 8, Marko Arapovic x 13, Erol Can Çinko x 3, Can Korkmaz xx 8, Caner Erdeniz x, Ege Arar x

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 22-19 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-43 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

3. Periyot: 64-63 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
Sigorta, Galatasaray, Anadolu Efes, Spor
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