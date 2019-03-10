Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Bsl'de Günün Maçları Tamamlandı

Tahincioğlu Bsl'de Günün Maçları Tamamlandı

18 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında bugün 3 maç oynandı.

Tahincioğlu Bsl'de Günün Maçları Tamamlandı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında bugün 3 maç oynandı. 3 maçın tamamı İstanbul'da oynanırken, günün ilk maçında lider Fenerbahçe Beko kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Sarı lacivertli ekip parkeden 17 sayı farkla galip ayrıldı: 90-73.

Günün ikinci maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, evinde Gaziantep Basketbol'a 93-69 mağlup olurken, üçüncü ve son maçta Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka'yı 93-78 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci hafta, yarın oynanacak Türk Telekom - Anadolu Efes mücadelesi ile son bulacak.

Günün sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 90-73

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Gaziantep Basketbol: 69-93

Darüşşafaka Tekfen - Pınar Karşıyaka: 93-78

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:19 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, basketbol, Spor
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