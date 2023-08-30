Tahinli Kabak Tatlısı tarifi! MasterChef Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır? - Son Dakika

Tahinli Kabak Tatlısı tarifi! MasterChef Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır?

Tahinli Kabak Tatlısı tarifi! MasterChef Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır?
Son Güncelleme: 30.08.2023 20:32

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tahinli Kabak Tatlısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tahinli Kabak Tatlısı hazırladı. Peki, Tahinli Kabak Tatlısı nedir? Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır? Tahinli Kabak Tatlısı nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tahinli Kabak Tatlısı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır? Tahinli Kabak Tatlısı nedir? Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır, Tahinli Kabak Tatlısı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tahinli Kabak Tatlısı yapıldı, evde klasik Tahinli Kabak Tatlısı yapıldı! İşte en güzel Tahinli Kabak Tatlısı!

TAHİNLİ KABAK TATLISI TARİFİ!

Malzemeler:

• 1,5 kilo balkabağı (dilimi yaklaşık 7 cm genişlikte)

• 3 su bardağı toz şeker

• 1 çay bardağı tahin

• 1 su bardağı ceviz içi

Yapılışı

Balkabağı dilimlerinin dış sert kabukları ayıklanır. Her dilim 3 eşit parçaya bölünür. Dilimler çukur bir kaba konur. Üzerine şeker gezdirilir ve 24 saat bekletilir. Bekleme sonucu bal kabakları su salacaktır. Sulanmış bal kabakları olduğu gibi tencereye boca edilir. Orta ateşte kaynamaya bırakılır. İlk kaynamada ocağın altını az kısılır. Kabaklar kolayca bıçak saplanıncaya kadar piştiğinde ve suyu kıvam bulduğunda ocağın altı kapatılır, soğumaya bırakılır. Soğumuş kabaklar servis kabına aktarılır. Üzerine tahin gezdirilir. Cevizleri serpiştirilir ve sofraya alınır.

MasterChef, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tahinli Kabak Tatlısı tarifi! MasterChef Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tahinli Kabak Tatlısı tarifi! MasterChef Tahinli Kabak Tatlısı nasıl yapılır? - Son Dakika
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