Son Dakika Haberleri: Tahir Akyürek Hadimlilerden Destek İstedi

Tahir Akyürek Hadimlilerden Destek İstedi

1 saat önce

Seçim çalışmaları için Hadim ilçesine gelen AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ilçe halkından Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Tahir Akyürek Hadimlilerden Destek İstedi, System.String[]
Seçim çalışmaları için Hadim ilçesine gelen AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ilçe halkından Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Milletvekili Akyürek, ilçeye bağlı Gezlevi, Dedemli, Gerez, Bolat ve Eğiste mahallelerini ziyaret etti. Akyürek, kendisine eşlik eden Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ahmet Hadimioğlu ve partililerle birlikte ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla görüştü.

Akyürek, ziyaretinde kahvehane ve çay bahçelerindeki vatandaşlarla sohbetinde Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi halkın darbeye karşı verdiği şanlı direnişin doğal sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Akyürek, Hadim'in geleceği, menfaati, eksikliklerin tamamlanması ve güçlenmesi için Büyükşehir'de Uğur İbrahim Altay'ın ilçede de Ahmet Hadimioğlu'nun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu, bu konuda tüm seçmenlerin oy kullanması ve belediye başkanlarına destek vermelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:15 Kaynak: AA

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