'Tahir Başkanımız hep yanımızda oldu' - Son Dakika
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'Tahir Başkanımız hep yanımızda oldu'

22.12.2021 11:14
'Tahir Başkanımız hep yanımızda oldu'

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Ziraat Odası Başkanı ve Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı ile Ziraat Odası Başkanlarını makamında konuk etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Ziraat Odası Başkanı ve Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı ile Ziraat Odası Başkanlarını makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın da yer aldığı birliktelikte, tarım ve hayvancılığa yapılan desteklerin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar 91 Milyon TL'lik destek paketleriyle üretimimizin baş mimarı çiftçilerimize destek olduk. Üretime destek olmaya, şehrimizdeki hayvancılık ve tarıma katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"TAHİR BAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı, Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa verdiği destekler için teşekkür ederek, şunları söyledi: "Tahir Başkanımıza hassaten şükran borçluyuz. Kendimizi hiçbir zaman yalnız hissetmedik. Kendilerinin liderliğinde Büyükşehir Belediyemiz her daim bizim yanımızda oldu. " Topraklar işlendikçe verimli ürünler alındığını ifade eden ve emeğini ortaya koyan çiftçilere teşekkür eden Başkan Büyükakın, "11 bin çiftçimize 6 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdik. 30 milyon TL tutarındaki bu desteğimiz ile çiftçilerimizin üretimine önemli bir katkı sunduk" diye konuştu.

"ONLARCA DESTEĞİMİZLE ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarımda söz sahibi olacak bir Kocaeli inşa edilmesinde Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği katkılar ve vizyonun önemli olduğunun vurgulandığı görüşme, karşılıklı görüş alıverişiyle devam etti. Kırsal kalkınmaya çok büyük bir önem verdiklerini, bu nedenle yem bitkisi tohumu destekleme projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "19 milyon 723 bin TL'lik bir destek paketiyle çiftçilerimizinde yanında olduk. Akaryakıt desteğimiz ile çiftçilerimize 19 milyon TL'lik katkı sunduk. Tabi daha onlarca desteğimizle üreticimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

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Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın, Türk Lirası, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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