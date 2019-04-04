Tahir Belde Belediyesi Başkanı Kamiloğlu Göreve Başladı
18 dakika önce
Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir Belde Belediye Başkanı seçilen Mahmut Kamiloğlu, eski başkan Cemal Seferoğulları'ndan görevi devraldı.
Eleşkirt
ilçesine bağlı Tahir Belde Belediye Başkanı seçilen Mahmut Kamiloğlu
, eski başkan Cemal Seferoğulları
'ndan görevi devraldı. AK Parti
'den Tahir Belde Belediye Başkanlığını görevini 15 yıldır yürüten Seferoğulları, bu göreve seçilen AK Parti'li Kamiloğlu'nu belediye girişinde çiçekle karşıladı.
Kamiloğlu'nun da çiçek takdim ettiği Seferoğulları, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada 71 yaşında olduğunu ve 15 yıldır belediye başkanlığı yaptığını söyledi.
Belediye personelleri ve belde halkından helallik isteyen Seferoğulları, yeni başkana görevi devretti.
Başkan Kamiloğlu da beldede 15 yıl en iyi şekilde hizmet veren Seferoğulları'na teşekkür etti.
Tören, karşılıklı iyi dilek ve temennileriyle sonrası Kamiloğlu'nun göreve başlamasıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:41 Kaynak: AA
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