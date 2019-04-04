Son Dakika Haberleri: Tahir Belde Belediyesi Başkanı Kamiloğlu Göreve Başladı

Tahir Belde Belediyesi Başkanı Kamiloğlu Göreve Başladı

18 dakika önce

Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir Belde Belediye Başkanı seçilen Mahmut Kamiloğlu, eski başkan Cemal Seferoğulları'ndan görevi devraldı.

Tahir Belde Belediyesi Başkanı Kamiloğlu Göreve Başladı, System.String[]
Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir Belde Belediye Başkanı seçilen Mahmut Kamiloğlu, eski başkan Cemal Seferoğulları'ndan görevi devraldı.

AK Parti'den Tahir Belde Belediye Başkanlığını görevini 15 yıldır yürüten Seferoğulları, bu göreve seçilen AK Parti'li Kamiloğlu'nu belediye girişinde çiçekle karşıladı.

Kamiloğlu'nun da çiçek takdim ettiği Seferoğulları, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada 71 yaşında olduğunu ve 15 yıldır belediye başkanlığı yaptığını söyledi.

Belediye personelleri ve belde halkından helallik isteyen Seferoğulları, yeni başkana görevi devretti.

Başkan Kamiloğlu da beldede 15 yıl en iyi şekilde hizmet veren Seferoğulları'na teşekkür etti.

Tören, karşılıklı iyi dilek ve temennileriyle sonrası Kamiloğlu'nun göreve başlamasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 17:59:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahir Belde Belediyesi Başkanı Kamiloğlu Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]