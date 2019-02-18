AK Parti
'nin Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın
, seçim beyannamesini açıkladı.
Büyükakın, AK Parti'nin "Gönül Belediyeciliği" manifestosu ile uyumlu olarak hazırlanan seçim beyannamesini İzmit
'teki Antikkapı'da açıkladı.
Teknolojik değişimin ekonomik değişimi, ekonomik değişimin sosyolojik değişimi, yönetimi, kültürü, sanatı, sporu, kısacası her şeyi değiştirip dönüştürdüğünü belirten Büyükakın, bugün dünya tarihinin en radikal, en büyük dönüşümünü birlikte yaşadıklarını söyledi.
Büyükakın, hedeflerinin kolay ve zoru aynı anda başaran, insan odaklı bir yönetim gerçekleştirmek, şehir markasına, şehrin paydaşlarıyla güç birliği yaparak liderlik etmek olduğunu dile getirerek, bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri, genetik, robotik, yapay zeka, nano teknoloji, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, alternatif ve yenilenebilir enerji alanlarındaki, baş döndüren gelişmeleri yakalayıp, yeni dünyada öncü olmayı amaçladıklarını kaydetti.
Büyükakın, şehirlerarası yarışın, ülkelerarası yarıştan daha önemli olmaya başladığı bu dönemde, şehirlerin rekabet gücünü artırmak için yeni bir sefere çıktıklarını vurgulayarak, "Bu sefere çıkarken, belediyecilik ve şehircilik anlayışımızı güncelleyerek geliştireceğiz. Gönül Belediyeciliği adını verdiğimiz yeni nesil belediyecilikle şehirlerimizi şehirlerarası yarışta bir adım öne taşıyacak, insanlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu şehirler inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Kocaeli, ilk 3 şehirden biri olacak"
Seçim beyannamesinde yer alan projeleri paylaşan Büyükakın, şöyle devam etti:
"Görkemli bir büyükşehir markası inşa edilecek. Kocaeli, Türkiye
'de yaşamak için tercih edilen ilk 3 şehirden biri olacak. İnsanların yaşamaktan mutlu oldukları Kocaeli, kentli hakları ve refah seviyesi gelişmiş, doğa ve çevre ile uyumlu, ortak akıl ve katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap verebilir, tarihi miras ve mimari kimliği koruyan, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu, akıcı trafik ve entegre toplu taşıma imkanlarına sahip olan, huzurlu ve sağlıklı bir şehir olacak."
Büyükakın, Kandıra
bezi, Karamürsel
sepeti, Hereke
halısı gibi değerlere sahip çıkacaklarını, Kandıra yoğurdu, Eşme
ayvası, Yarımca
kirazı gibi ürünler için coğrafi işaret alınacağını açıkladı.
"Yılın 365 günü etkinlikler yapılacak"
Şehrin değerlerine katkı sunacak kültür sanat faaliyetlerine destek verileceğini aktaran Büyükakın, "Film ve dizi üretimi ve ihracatı teşvik edilecek. Kültür, Turizm ve Ticaret bakanlıkları ile fuarlar, festivaller düzenlenecek, markalaşmış etkinlikler sürdürülecek. Kocaeli'de yılın 365 günü etkinlikler yapılacak." şeklinde konuştu.
Büyükakın, Kocaeli'nin mimari karakteriyle uyumlu, yatay şehircilik anlayışının öne çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşların talep ve onayıyla gerçekleştirilecek. Teknolojik gelişmeleri etkin bir şekilde kullanarak, şehrin mavi ve yeşilini etkin koruma, çevre dostu enerji kullanımı, alternatif enerji yatırımları, atık yönetimi ve geri dönüşümü, kaynağında ayrıştırma ve sıfır atık projeleri hayata geçecek. Su havzaları, göl ve göletler korunacak. Körfez
'de su yaşamının sürdürülmesi ve canlı türlerinin çeşitlendirilmesi takip edilecek. Kente yeni mavi bayraklı plajlar kazandırılacak."