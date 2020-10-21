Son dakika haber | Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi - Son Dakika

Son dakika haber | Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi

21.10.2020 18:40

Son dakika haberi: Diyarbakır Barosu Başkanı iken Sur ilçesinde Vbulunan Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin ilk duruşma bugün başladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı iken Sur ilçesinde Vbulunan Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin ilk duruşma bugün başladı. Duruşma, avukatların reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi. Duruşmanın ardından avukatlar açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde yaklaşık 5 yıl önce çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin 3'ü polis 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polisler SEGBİS üzerinden ifade verdi. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de duruşmaya stajyer avukat olarak katıldı.

Duruşmada müşteki avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı heyetin mi reddedildiğini yoksa mahkeme başkanının mı reddedildiğini sordu. Av. Mehmet Emin Aktar heyet üyelerinin tek tek her biri için ret talepleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme heyeti ret talebinin değerlendirilmesi için Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına ve taleple ilgili karar verilmesinin istenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın adliye önünde açıklamalarda bulundu. 28 Kasım 2015'te Sur ilçesi Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışma sırasından hayatını kaybeden Baro Başkanları Tahir Elçi'nin 5 yıl sonraki adalet arayışlarının ilk duruşması olduğunu belirterek, adaleti aradıklarını fakat bulamadıklarını öne sürdü.

"GERÇEĞİ ARAMA KONUSUNDAKİ ÇABAMIZ SÜRECEK"

Duruşmanın ertelendiğini belirten Aydın, "Duruşmanın hakimi reddi talebimiz üzerine ve mahkeme heyetinin tamamının reddedildiği, mahkemenin bu kararı verme yeterliliğine sahip olmadığı için bu nedenle bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi bizim hakimi reddi taleplerimizi inceleyecek ve bunu bir karara bağlayacak. Duruşmada bu kararlaşma süreci sebebiyle 3 Mart 2021 tarihine ertelenmiş durumda ve gerçeği arama konusundaki bu cabamızda sürecektir" diye konuştu.

"MAHKEME HEYETİ DİLEKÇEMİ RET ETTİ"

Aydın'ın açıklamasının ardından konuşan Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ise "5 yılın sonunda bugün ilk duruşma yapıldı. Bir haftadır gazeteciler benim beyanlarımı öğrenmeye çalışıyorlardı. Fakat ben yargının vereceği kararı etkilememe anlamında hiçbir açıklamada bulunmadım. Ben her zaman hukuk ve adaletin tecelli etmesi için vurgular yapıyorum. Ben mahkeme heyetine katılan olarak yazdığım dilekçeyi sunmak istedim ama ne yazık ki dilekçem reddedildi" diye konuştu.

Türkan Elçi, mektubu okuduktan sonra Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan avukatlar alkış çalarak bölgeden uzaklaştı.

(İHA)

Son dakika haber | Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi
Son dakika haber | Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi
Son dakika haber | Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi
Son dakika haber | Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi

Tahir Elçi, Diyarbakır, Hakim, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi - Son Dakika

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