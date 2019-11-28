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Tahir Elçi, İzmir'de anıldı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Suriçi ilçesinde, basın açıklaması yaparken çıkan çatışmada hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde İzmir'de anıldı.

Tahir Elçi, İzmir'de anıldı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Suriçi ilçesinde, basın açıklaması yaparken çıkan çatışmada hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde İzmir'de anıldı.

Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde İzmir'de anıldı. Alsancak semtinde bulunan İzmir Baro binası önünde toplanan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Barosu, ÖHD İzmir Şubesi ve ÇHD İzmir Şubesi üyeleri, Elçi'yi anarak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Özgür Yılmazer, "Tahir Elçi'nin katilleri aradan geçen 4 yıl içinde yargı önüne çıkarılmadı. Olay yeri incelemesi uygun şekilde yapılmadı. Adli Tıp Kurumu'nda devam eden işlemlerde delil karartıldığına dair ciddi şüpheler oluştu. Soruşturmada 2 başsavcı, 4 savcı değişti. Video kayıtlarında ateş ettiği görülen 4 polis ise şüpheli olarak dinlenilmedi. Avukatların talepleri dikkate alınmadı. Avukat Tahir Elçi, barışa ve kardeşliğe adanmış bir hayata yakışır şekilde son nefesini vermeden önce Diyarbakır Dört Ayaklı Minare'nin altında 'Savaşlar, çatışmalar, operasyonlar bu alandan uzak dursun' demişti. Bizler, Tahir Elçi'nin dostları ve meslektaşları olarak arkadaşımızın bu son sözlerini bir vasiyet olarak kabul ediyoruz. Onun insan haklarına saygılı, demokratik bir ülkede yaşama arzusunu gerçekleştirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.Açıklamanın ardından grup dağıldı.


Tahir Elçi, Diyarbakır, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:47 Kaynak: DHA
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