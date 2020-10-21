Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı - Son Dakika

Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı

21.10.2020 10:53
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı, System.String[]

DİYARBAKIR Baro Başkanı'yken 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada Tahir Elçi'nin vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ve firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın ilk duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza...

DİYARBAKIR Baro Başkanı'yken 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada Tahir Elçi'nin vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ve firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın ilk duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalarda tahrip olmasına tepki amacıyla, 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptı. Bu sırada PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılanmasına Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

HDP'li milletvekilleri, çok sayıda baro başkanı, avukatlar, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Tahir Elçi'nin eşi stajyer avukat Türkan Elçi duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık polisler ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunma yapacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi, terörist Yakışır'ın ise 2 polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi isteniyor.

- Diyarbakır
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı

Polis Memuru, Diyarbakır, Tahir Elçi, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı - Son Dakika

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