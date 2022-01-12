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DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika

DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

12.01.2022 17:28

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan da duruşmaya katılarak, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Duruşmada Elçi ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan polis memurlarının tutuklanmasını talep etti.

Sanıklar ise savunmalarının sorulması üzerine önceki beyanlarını tekrarladı.

Mahkeme, TBB Başkanı Sağkan'ın müdahillik talebinin kabulüne, Elçi ailesinin avukatlarının bazı taleplerine ilişkin dosyada eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Duruşmayı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, farklı illerden baro başkanları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, avukatlar ve basın mensupları takip etti.

İstenen ceza

Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava
DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava
DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava
DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava
DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava
DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

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Tahir Elçi, Diyarbakır, Şehit, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika
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