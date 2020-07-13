Tahir Karapınar: "Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir adım atmış olacaktık" - Son Dakika

Tahir Karapınar: "Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir adım atmış olacaktık"

- Tahir Karapınar: "Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir adım atmış olacaktık" Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar: "Taraftarımızdan özür diliyoruz" "Genç oyunculara güveniyorum" Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, " Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir...

- Tahir Karapınar: "Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir adım atmış olacaktık"

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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar:

"Taraftarımızdan özür diliyoruz"

"Genç oyunculara güveniyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, " Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir adım atmış olacaktık. İyi de hazırlandık hafta boyunca ama maça iyi başlayamadık" diye konuştu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, kendileri için önemli bir maç olduğunu ifade ederek, "Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir adım atmış olacaktık. İyi de hazırlandık hafta boyunca ama maça iyi başlayamadık. Kolay bir gol yedik. Toparladık, golü attık, o ara oyunun kontrolü bizdeydi. 2. golü atabilseydik farklı olabilirdi ama kolay bir gol yedik yine. Çok alternatif bir kadromuz olmadığı için oyuncu değişiklikleri yaptık. Sivasspor iyi oynadı ve maçı kazandı. Bizim için çok kötü bir sonuç oldu ama bu sezonu sonuçta bitirmeliyiz. Takıma baktığımda elinden gelen mücadeleyi yaptı. Koşu mesafelerine baktığımızda rakipten fazla koşmuşuz ama bitirici noktalarda olayı sonuçlandıramıyoruz. Mağlup olduk üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Umarız önümüzdeki maçlarda telafi ederiz" dedi.

"Alternatifli bir kadromuz yoktu"

Savunmadaki oyuncu eksiklikleri hakkında sorulan soruya cevap veren Karapınar, "Alternatifli bir kadromuz yok. Serdar cezalıydı bugün, Ozan'ı oynattık. Orta sahada eksildik. Artık bunları yönetimimiz en iyi şekilde düşünür ve ona göre gerekli önlemleri alır" şeklinde konuştu.

"Genç oyunculara güveniyorum"

Takımdaki genç oyuncular hakkında görüşlerini belirten Karapınar, "Genç oyuncular Fenerbahçe'nin geleceği. Ben onlara güveniyorum. Ben zaten altyapı görevi için geldim gençlerin oynamasını çok istiyorum. Zamanlamayı çok iyi seçmek gerekiyordu. Önceki maçlarda küme düşme takımlarıyla oynadık o riski alamadık. Bu maçta Ömer ile başladık ve iyi performans aldığımızı düşünüyorum. Genç yaşta risk aldı koştu mücadele etti. Ferdi bizim için önemli bir oyuncu. Bu oyuncuları kazandık diye düşünüyorum. Gelecekte Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:35 Kaynak: İHA

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