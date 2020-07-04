Tahir Karapınar: "Kazandığımız için mutluyuz" - Son Dakika

Tahir Karapınar: "Kazandığımız için mutluyuz"

Göztepe galibiyeti sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, "Devre arasında konuştuk, oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu.

Göztepe galibiyeti sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, "Devre arasında konuştuk, oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu. İkinci devre bunu başaramadık ve sakatlıklar da oldu. Bunlar da oyun planımızı değiştirdi. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
İstanbul'da yeni normal denetimleri sıklaştı! Vali, bizzat sosyal medyadan uyardı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Serdar Gürler'in sakatlığı için üzgün olduğunu söyleyen, "Serdar benim milli takımdan da oyuncumdu. Bağları koptu galiba. Hiçbir galibiyet oyuncumun sağlığından önemli değil. İlk devre her şey planladığımız gibi gitti. Planladığımız şekilde golleri attık. Daha fazlada gol atabilirdik, kaçırdığımız goller var. İkinci devre de devre arasında konuştuk, oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu. İkinci devre bunu başaramadık ve sakatlıklar da oldu. Bunlar da oyun planımızı değiştirdi. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Ferdi çok yetenekli bir oyuncu"

Nabil Dirar'ın sakatlık durumu ve Ferdi Kadıoğlu'nun performansı hakkında görüşlerini aktaran Karapınar, "Dirar'ın 1-2 haftadır devam eden sakatlığı var ama profesyonelce devam ediyordu, bu maçta edemedi. Çok kötü bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Ferdi 20 yaşında ve Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir oyuncu. Avrupa'da yetiştiği için takımda çekingenlik yaşıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Bunu da ortaya koyma, sorumluluk almaya başladı. Genç oyuncular bugün takıma iyi katkı verdi" ifadelerini kullandı.

"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Ligde önlerine maç maç baktıklarını belirten Tahir Karapınar, "Biz sıralamaya çok bakmıyoruz, maç maç bakıyoruz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. O maçı kazanıp sonraki maçları da kazanmak istiyoruz. Rakiplerin alacağı sonuçlara da bağlı. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Tahir Karapınar, Fenerbahçe, Karapınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahir Karapınar: 'Kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:08 Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:13 Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
23:47
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 00:25:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahir Karapınar: "Kazandığımız için mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]