Tahir Kum, Hürriyet'te
48 dakika önce
Tecrübeli gazeteci, 'Kum Saati' adlı köşesinde haberleri ve yazılarıyla hürriyet ve www.hurriyet.com.tr'de olacak.
Tecrübeli gazeteci, 'Kum Saati' adlı köşesinde haberleri ve yazılarıyla hürriyet ve www.hurriyet.com.tr'de olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:45
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