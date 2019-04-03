Tahir Saklı'ya Tebrik Ziyaretleri

Resmi olmayan sonuçlara göre Şemdinli belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Tahir Saklı'ya tebrik ziyaretleri sürüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Şemdinli belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Tahir Saklı'ya tebrik ziyaretleri sürüyor.



AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Çukurca belediye başkanı seçilen Ensar Dündar, Derecik'ten Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik beldesinden İsmail Rüştü Zeydan, Esendere beldesinden Dırbaz Büyüksu ve Durankaya beldesinden İsmail Demirci, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.



Seçim irtibat bürosuna geçen Dinç, Gür ve başkanlar, Saklı'yı ziyaret ederek tebrik etti.



Gür, burada yaptığı konuşmada, il genelindeki 8 belediyeden 6'sını kazandıklarını anımsattı.



Partilerinin kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde de oylarını artırdığını belirten Gür, seçimin kente, ülkeye ve İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, çalışmaya devam edecekleri dile getirdi.

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