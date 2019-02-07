Tahir Ün Caddesi Esnafları Aşırı Yağışlardan Etkilenmedi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağışı havalarda sıkıntı yaşamaması için yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçe merkezinde yer alan Şehit Üsteğmen Tahir Ün Caddesi ve 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19 ve 136. sokaklarda döşenen 4 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı 30 yıldır yaşanan su baskını ve birikintilerine son verdi. 1 milyon 200 bin TL'lik yatırımla yapılan hizmet vatandaşların ve esnafların takdirini aldı.

"Büyükşehir Başkanımız önemli yatırımlara imza atıyor"

Akhisar'ın Şehit Üsteğmen Tahir Ün Caddesi'nde esnaflık yapan Mehmet Tunalı, "Caddemizde yapılan yağmursuyu hattı sayesinde su birikintileri ortadan kalktı. Eskiden birikintilerden dolayı araç geçişlerinde sıkıntılar oluyordu. Vatandaşlarımız artık rahatça yürüyebiliyorlar. Yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının ayrı olduğu için hatlar sağlıklı çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün hizmetlerinden çok memnunuz. İl merkezinde yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi de çok önemli bir yatırımdı. Başkanımıza yaptığı tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum "dedi.

"Aşırı yağışlarda bile su birikintisi olmadı"

Tahir Ün Caddesi üzerinde telefon bayisi olan Nevzat Çakmak ise, "Caddemiz ve sokaklarda 2 sene önce yapılan yağmursuyu hattı sonrasında su birikintileri ortadan kalktı. Aşırı yağmurlarda bile caddemizde bir sıkıntı olmadı. Yaya ve araç geçişleri sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Caddemiz için çok önemli bir yatırım olan yağmursuyu hattı için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.