Tahire Teyze "MASKİ'den Çok Memnunum" - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 'Yalnız Değilsiniz' ekipleri kısıtlamaların sürdüğü dönemde 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte de engelli, yaşlı ya da kendi imkanlarıyla abone işlerine ulaşamayacak vatandaşların abonelik işlemlerini yapmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.

'Yalnız Değilsiniz' ekipleri vatandaşların takdirini kazandı

Bu kapsamda abone işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla 'Yalnız Değilsiniz' ekibi tarafından evinden alınan Tahire Alabaş, işlemlerin yapılmasının ardından Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş'ın misafiri oldu. Kendisine yapılan yardımdan ötürü Daire Başkanı Talip Akbaş'a teşekkür eden Tahire Alabaş, "MASKİ yetkilileri işlemlerimi yaparken bana yardımcı oldu. Ekipler her ihtiyacımız olduğunda yanımızdalar. Allah Cengiz Başkan ve çalışanlarından razı olsun. Çok memnunum" dedi. Tahire Teyze 'Yalnız Değilsiniz' ekipleri tarafından evine bırakıldı.