Tahirü'l-Mevlevi, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde anıldı - Son Dakika

Kültür tarihinin önemli şahsiyetlerinden şair, yazar, eğitimci, mesnevihan ve edebiyat tarihçisi Tahirü'l-Mevlevi için anma programı düzenlendi.

Fatih Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan "Osmanlı'dan Cumhuriyete Bir Kültür Köprüsü Tahirü'l-Mevlevi" başlıklı söyleşiyi Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı yönetti.

Prof. Dr. Atilla Şentük, Tahirü'l-Mevlevi'nin Osmanlı ile cumhuriyet arasında tam bir kültür köprüsü oluşturan sayılı şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.

Tahirü'l-Mevlevi'nin edebiyat, tarih ve tarikatlar gibi pek çok konuda çok iyi yetişmiş bir Osmanlı aydını olduğunu burgulayan Şentürk, usta yazarın çok küçük yaşlardan ömrünün son günlerine kadar eğitimle uğraştığını, öğrenci yetiştirmek ve yayın faaliyetleri için de gayret gösterdiğini kaydetti.

Şentürk, arşiv fotoğrafları eşliğinde çocukluğuna, hayatına, eğitimine ve ilişkin bilgiler paylaştığı Tahirü'l-Mevlevi'nin yazdığı şiirlerin dönemin edebiyat dergilerinde yayınlandığını belirterek, "Genç yaşlarından itibaren şiir, edebiyat, tarih öğrenme ve öğretme arzusu yani öğrendiklerini yazma ve yayınlama arzusu had safhada." diye konuştu.

Genç yaşında bir kitabevi kuran Tahirü'l-Mevlevi'nin 6 ay sonra bu yayınevini kapatmak zorunda kaldığını anlatan Şentürk, usta şairin zor şartlarda çıkarttığı Mahfil dergisi için fedakarlıklarda bulunduğunu hatta derginin her sayısının piyasada kağıt bulunmaması nedeniyle farklı kağıtlara basılmak zorunda kalındığını ifade etti.

Prof. Şentürk, edebiyat fakültesinin son sınıfında mezuniyet tezi olarak hayatını hazırladığını Tahirü'l-Mevlevi'nin dergi yayıncılığı tecrübesinin Sıratımüstakim ve Sebilürreşad dergileriyle sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Tarih düşürme konusunda çok başarılı"

Prof. Dr. Mehmet Atalay, Tahirü'l-Mevlevi'nin şiirleri içerisinde çok sayıda tarih manzumesi bulunduğunu, Şair Anıtları adlı eserinde Mehmet Akif Ersoy'un da arasında bulunduğu yakinen tanıdığı kişilerde yaklaşık 30 büyük zatın ölümleri dolayısıyla düşülmüş tarih manzumesi bulunduğunu anlattı.

Atalay, "Tahirü'l-Mevlevi'nin tarih düşürme konusunda çok başarılı bir kişi olduğunu görüyoruz. Aslında o divanlarının içerisine baktığımızda ayrıca birçok tarih manzumesine de rastlıyoruz yani bu da onun başka bir özelliği." diye konuştu.

Tahirü'l-Mevlevi'nin tarihi, edebi, siyasi, tasavvufi ve pek çok farklı alanlarda yazdığını ifade eden Atalay, "Şiirlerinde bir konu çeşitliliği var. Marştan gazele, hicivden kasideye kadar çok değişik konularda şiirler yazmış." dedi.

Prof Atalay, divanından örnekler vererek Tahirü'l-Mevlevi'nin şiirlerinin 1900 ile 1950 yılları arasındaki Osmanlı ve cumhuriyet döneminin bir özeti mahiyetinde olduğunu sözlerine ekledi.