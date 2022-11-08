Okyanusta gemiden düşen Türk iş insanı Dilek Ertek'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Okyanusta gemiden düşen Türk iş insanı Dilek Ertek'in son görüntüleri ortaya çıktı

08.11.2022 18:13

Tahiti'de tatil yaptığı sırada bulunduğu gemiden düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan iş insanı Dilek Ertek'in son görüntüleri ortaya çıktı. Ertek'in videoda, "Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin" ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

Ünlü iş insanı Dilek Ertek, Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken, 25 Ekim gecesi gemiden düşerek hayatını kaybetmişti. Dilek Ertek'in denize düşmesinden sonra gemi, Tahiti'deki Papeete Limanı'na geldi. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, annesinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin avukatları ile birlikte gemi ve gemiyi işleten şirketle görüşmelerde bulundu.

"BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIZ"

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, aile avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşları tarafından yanlış haberlerin yapıldığını söyleyerek, "Bilgilendirmeyi basın açıklamaları ile yapacağız" dedi. Avukat Büyükpınar, düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili ise, "Yer ve zaman bilgisi belli değil" açıklamasında bulundu.

GERİYE ACI GÖRÜNTÜLER KALDI

Dilek Ertek'ten geriye ise çalışma arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaya ait görüntüler kaldı. Ertek bu anlarda, "Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ama biz bir aileyiz, birbirimize muhtaç olmasak da sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Sizi çocuklarım gibi hissediyorum" ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: İHA
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Dilek Ertek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okyanusta gemiden düşen Türk iş insanı Dilek Ertek'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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