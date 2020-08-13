Tahkim'den Fenerbahçe'nin Harcama Limiti itirazına ret - Son Dakika

Tahkim'den Fenerbahçe'nin Harcama Limiti itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün Takım Harcama Limitleri'ne ilişkin itirazını reddetti.

Tahkim'den Fenerbahçe'nin Harcama Limiti itirazına ret, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün Takım Harcama Limitleri'ne ilişkin itirazını reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun 13 Ağustos 2020 tarihli kararları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitleri'ne ilişkin yaptığı itirazın reddedildiği açıklandı. Galatasaray Kulübü'nün başkan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü'nün de başkan Ahmet Ağaoğlu adına TFF Etik Kurulu'nun verdiği kararlar için yaptığı itirazlar da reddedildi ve kararlar onandı.

TFF Tahkim Kurulu'nun kararları şu şekilde: "1. E.2020/128- K.2020/207Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in, TFF Etik Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve E.2020/5 - K.2020/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve yine 12/a ve 12/d maddeleri kapsamında Etik davranış ilkesi ihlali olduğu dikkate alınarak uyarı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,2. E.2020/182- K.2020/208Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, TFF Etik Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve E.2020/3 - K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve yine 12/a ve 12/d maddeleri kapsamında Etik davranış ilkesi ihlali olduğu dikkate alınarak kınama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,3. E.2020/196- K.2020/209Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü, Başkanı Berna Gözbaşı, idarecileri Mustafa Toksöz ve Onur Gözbaşı ile ilgili PFDK'nın 30.07.2020 tarihli E.2019-2020/883 K.2019-2020/1074 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün Başkanı Berna Gözbaşı'nın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü, Başkanı Berna Gözbaşı'nın toplam 60 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Mustafa Toksöz'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Onur Gözbaşı'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,4. E.2020/200- K.2020/210Bursa Spor Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 27.07.2020 tarih E.2020/17 K.2020/02 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü Derneği'nin itirazının kabulü ile Kulüp Lisans Kurulu'nun personel ve idari kriterlere ilişkin eksiklikler ile sportif kriterlere ilişkin eksikliklerin verilen ek sürede giderilmemesi dolayısı ile Bursa Spor Kulübü Derneği'nin toplam 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki 27.07.2020 tarihli kararının kaldırılmasına oybirliği ile,5. E.2020/201- K.2020/211Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 20:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim'den Fenerbahçe'nin Harcama Limiti itirazına ret - Son Dakika Spor
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