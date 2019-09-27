Son Dakika Haberleri: Tahkim kurulu ali koç'un cezasını kaldırdı
Son Dakika Spor Haber

Tahkim kurulu ali koç'un cezasını kaldırdı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ali Koç'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasını kaldırdı.

Tahkim kurulu ali koç'un cezasını kaldırdı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ali Koç'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/295 - K.2019/327 Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10: 30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Ali Koç, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek
Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek Son dakika: Emlak Konut, Galatasaray ile protokolü feshetti! KAP'a bildirildi 220 milyon euroluk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:11:30. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahkim kurulu ali koç'un cezasını kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]