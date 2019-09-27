Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı
Son Dakika Spor Haber

Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

1 saat önce

TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını kaldırdı.

Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı, System.String[]

TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını kaldırdı.


1. E.2019/295 - K.2019/327


Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10: 30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile,


Karar verilmiştir.


TFF Tahkim Kurulu


Eljif Elmas'ın performansını izliyoruz;


Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Ali Koç, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek
Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek Galatasaray taraftarının derbi kararı! Özel koreografi yok Galatasaray'a Emlak Konut şoku! 350 milyon ödenmezse arsalar gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]