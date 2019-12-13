Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı! - Son Dakika Spor

Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı!

6 saat önce

TFF'den yapılan açıklamada, kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Ali Şafak Öztürk'e verilen ihtar cezasının kaldırıldığı belirtildi.

Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı!, System.String[]

TFF'den yapılan açıklamada, kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Ali Şafak Öztürk'e verilen ihtar cezasının kaldırıldığı belirtildi.


Antalyaspor Kulübünün aynı nedenden aldığı 50 bin liralık para cezasının da kaldırıldığı bildirildi.


Öte yandan Sivas Belediyespor'un futbolcusu Gencay Erten'in rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3 bin lira para cezasının, 2 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltildiği ifade edildi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:17 
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