Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti. - Son Dakika
Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti. - Son Dakika Spor

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti.

6 saat önce

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti., System.String[]

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15: 00'de TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vekilleri Av. Koray Akalp, Av. Süheyla Begüm Acar, Av. Kemal Deniz Çiftçi ve kulüp yöneticisi Kemal Erdoğan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.


Beşiktaş Futbol Yatırımları, Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:33 
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
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